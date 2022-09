ரூ.1.10 கோடி நஷ்டஈடு கோரிய இபிஎஸ்.. அறப்போர் இயக்கத்துக்கு எதிரான வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நெடுஞ்சாலை டெண்டர் முறைகேடு புகார் தொடர்பாக அறப்போர் இயக்கத்திடம் ரூ.1.10 கோடி மான நஷ்ட ஈடுகோரிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருந்தார். இவர் அமைச்சராகவும், முதல்வராக இருந்தபோதும் பொதுப்பணித்துறையையும் நிர்வகித்து வந்தார்.

கடந்த 2016 முதல் 21ம் ஆண்டுகளில் அதிமுக ஆட்சியில் தஞ்சாவூர், சிவகங்கை, கோவை மாவட்டங்களின் நெடுஞ்சாலை டெண்டர் ஒதுக்கீட்டில், அரசுக்கு ரூ.692 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தி முறைகேடு செய்துள்ளதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது புகார் எழுந்தது.

English summary

The Madras High Court has adjourned the verdict in the case filed by Edappadi Palanichami, who sought compensation of Rs.1.10 crore from the Arapor Movement in connection with the highway tender malpractice complaint.