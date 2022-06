இந்த முறை பொறுப்பு யாருக்கு? ஓபிஎஸ் குடைச்சலுக்கு மத்தியில் எடப்பாடியின் ஒரே குறி.. இன்றும் மீட்டிங்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை ஜூலை 11ஆம் தேதி நடத்துவதற்கு ஓ.பி.எஸ் தரப்பினர் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், பொதுக்குழு நடத்துவதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்வது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி இன்றும் ஆலோசனை நடத்தவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் நேற்று தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தைக் கூட்டி ஜூலை 11-ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்குழுக் கூட்டம் தொடர்பாக ஆலோசித்தனர்.

இந்நிலையில், பொதுக்குழுவிற்கான இடம் தேர்வு செய்யப்படாத நிலையில், அதுகுறித்தும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எழுதியுள்ள கடிதம் குறித்தும் இன்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்த இருக்கிறார்.

English summary

It has been reported that Edappadi Palanisamy will still hold consultations today on choosing a venue for the AIADMK general body meeting on July 11.