கோவில் பெயரில் தனிநபர் இணையதளம் நடத்துவது குற்றம்.. வழக்குப்பதிய மதுரை உயர்நீதிமன்றம் பரபர உத்தரவு

சென்னை: மக்களின் உணர்வுகளை வியாபார நோக்கத்தில் அணுக கூடாது. கோவிலின் பெயரில் தனிநபர்கள் இணையதளம் நடத்துவது குற்றம். இத்தகைய இணையதளத்தை உடனே இந்து அறநிலையத்துறை முடக்குவதோடு, வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

திருக்கடையூர் கோவில் பெயரில் போலி இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த இணையதளம் மூலம் பணமோசடி நடப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் மாரக்கண்டன் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரிக்கப்பட்டது. அப்போது நீதிபதிகள் கூறுகையில், ‛‛மக்களின் உணர்வுகளை வியாபார நோக்கத்தில் யாரும் அணுகக்கூடாது. கோவிலின் பெயரில் தனிநபர்கள் இணையதளம் நடத்துவது குற்றமாகும். தனிநபர்கள் நடத்தும் இணையதளத்தை உடனே அறநிலையத்துறை முடக்க வேண்டும். கோவில் பெயரில் போலி இணையதளம் நடத்தினால் உடனே வழக்குப்பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என உத்தரவிட்டனர்.

People's sentiments should not be approached for business purposes. It is a crime for individuals to run a website in the name of a temple. The Madurai High Court Branch has issued an order that such website should be blocked immediately by the Hindu Charities Department and a case should be registered.