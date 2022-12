அண்ணாமலை ரூமில் “கண்ணாடி கதவு”.. வலதுசாரியின் “டபுள் மீனிங்” -உங்க வீட்டு பெண்களை.. கொதித்த காய்த்ரி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: குஷ்பு, காய்த்ரி காரணமாக கண்ணாடி கதவு போடப்பட்டதாக அண்ணாமலை தெரிவித்ததை சுட்டிக்காட்டி ட்விட்டரில் விமர்சித்த வலதுசாரி ஆதரவாளரான ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரிக்கு காய்த்ரி ரகுராம் காட்டாமாக பதிலளித்து இருக்கிறார்.

பாஜகவில் ஓபிசி பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் சூர்யா சிவா, பாஜக சிறுபான்மை அணி தலைவர் டெய்சியை செல்போனில் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டிய ஆடியோ வெளியாகி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது

பாஜகவை சேர்ந்த நடிகை காயத்ரி ரகுராம் இந்த ஆடியோவை வெளியிட்ட ஊடகத்தின் ஸ்க்ரீன் ஷாட்டை ட்விட்டரில் பகிர்ந்து சூர்யா சிவாவை விமர்சித்து இருந்தார். "இந்த ஹைனாக்களுக்கு அழகு பார்க்க கட்சியில் மாநில பதவி கொடுத்தது மிகப்பெரிய தவறு." என்று அவர் சாடினார்.

English summary

Gayathri Raghuram has hit back at Sriram Seshatri, a right-wing supporter who took to Twitter to point out that Annamalai had said that the glass door was put up because of Khushbu and Gayathri.