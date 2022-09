ஹெச்1என் 1,டெங்கு பரவல் தீவிரம்..காய்ச்சல் உள்ள குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பாதீர்கள் - மா.சுப்ரமணியன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் இன்புளுயன்சா காய்ச்சல் தீவிரமாக பரவி வருகிறது. காய்ச்சல் பாதித்த குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்று அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். இந்த காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டவர்கள் 3 முதல் 5 நாட்களுக்குள் சரியாகி விடும். இந்த காய்ச்சல் குறித்து பயப்பட வேண்டாம் என்றும் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் தற்போது இன்புளுயன்சா என்ற புதிய வகை காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. மருத்துவமனைகளில் ஏராளமான குழந்தைகள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தீவிரமாக பரவி வரும் காய்ச்சல் காரணமாக பெற்றோர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

திடீர் வறட்டு இருமல், தொண்டை வலி, தலைவலி, மூக்கடைப்பு, உடல் வலி, உடல் சோர்வு ஆகியவை இன்புளுவென்சா காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. மேற்கண்ட அறிகுறிகளுடன் பொதுமக்கள் வந்தால் மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சலுக்கான சிகிச்சை வழங்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Influenza fever is spreading all over Tamil Nadu. Minister M. Subramanian said not to send children infected with fever to school. Those affected by this fever will recover within 3 to 5 days. Minister M. Subramanian also said not to be afraid of this fever.