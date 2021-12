மாணவர்களே ஹேப்பியா.. 25ம் தேதி முதல் பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு லீவு: அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கொரோனா தொற்று காரணமாக தமிழகத்தில் பள்ளிகள் சுமார் ஓன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூடப்பட்டு கிடந்தன. ஆன்லைன் முறையில் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தப்பட்டு வந்தது. அதன் பிறகு கொரோனா குறைந்ததால் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன.

முதலில் 9-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வரையிலான வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. இதனை தொடர்ந்து

ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை என அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் பள்ளிக்கள் திறக்கப்பட்டன.

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்.. 5 எம்.பி.க்கள் டாப்.. அன்புமணி, வைகோ, ஜி.கே.வாசன் ஏகப்பட்ட ஆப்சென்ட்!

English summary

School Education Minister Anbil Mahesh has said that schools in Tamil Nadu will be given a half-year holiday from tomorrow till January 2. He said doors would be set up on buses to prevent students from traveling on the bus stairs