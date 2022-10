ஹரிஜன மக்களுக்கு எதிரான தீண்டாமை.. பள்ளிகளில், கோவில்களில் தொடர்கிறது.. கொதிக்கும் ஆர்.என்.ரவி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் ஹரிஜன மக்கள் தீண்டத்தகாதவர்களாக நடத்தப்படும் கொடுமை நிலவுவதாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் 75வது சுதந்திர தின விழா மற்றும் ஹரிஜன் சேவா சங்கத்தின் 90 ஆண்டு விழா சென்னையில் உள்ள எஸ்ஆர்எஸ் சர்வோதயா பள்ளியின் மகளிர் விடுதியில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கலந்து கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசுகையில், ஆங்கிலேயர்கள் நம் நாட்டை மதம், இனம், மொழி என பிரித்தார்கள். அவர்களை எதிர்த்துப் போராடிய மகாத்மா காந்தியால் தொடங்கப்பட்டது தான் ஹரிஜன சங்கம்.

தீபாவளிக்கு பிறகு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கான கடன் தள்ளுபடி.. அமைச்சர் அறிவித்த ஹேப்பி நியூஸ்

English summary

Governor RN Ravi has said that Harijans are being treated as untouchables in various parts of Tamil Nadu.