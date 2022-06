சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா... புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்? தீவிர ஆலோசனையில் அமைச்சர்...!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், சென்னையில் மட்டும் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று ஒரே நாளில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 332க உயா்ந்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சென்னையில் 171 பேருக்கும், செங்கல்பட்டில் 66 பேருக்கும் வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒமைக்ரான் வைரஸிலிருந்து உருமாற்றமடைந்த பிஏ4 மற்றும் பிஏ5 என்ற புதிய வகை வைரஸ் பரவுவதே காரணம் என சுகாதாரத் துறை தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

Health Minister Ma Subramanian is in close consultation with the department officials regarding the corona virus control measures in Tamil Nadu. Sources Said, New rules are going to be implemented in Chennai.