வெப்பச்சலனம்..தென் தமிழகத்தில் கனமழையோடு சூறாவளி காற்றும் இருக்கு - குட் நியூஸ் சொன்ன வானிலை

Chennai

சென்னை: இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. ஆங்காங்கே மழையும் பெய்து வருகிறது. மாலை நேரங்களில் காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்வதால் வெப்பம் தணிந்து குளுமையான காற்று வீசுகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாகர்கோவில், தக்கலையில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கலியல், குழித்துறை பகுதியில் 6 தலா செமீ, கோத்தகிரி, நாகர்கோவில் தலா 5 செமீ, மயிலாடி, இளையங்குடி, தொண்டி, வால்பாறை பிடோ, அமராவதி அணை, சூரங்குடியில் தலா 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

Today weather Report April 23,2022: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை ஏப்ரல் 23,2022) The Meteorological Department has forecast showers in Tamil Nadu for the first 5 days today due to atmospheric downward circulation and heat wave prevailing over Sri Lanka and adjoining areas.