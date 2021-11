சென்னை முதல் குமரி வரை.. வாட்டி வதைக்கும் கனமழை.. மருத்துவமனை, குடியிருப்பு என எங்கெங்கும் வெள்ளம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 1 மாதத்துக்கும் மேலாக வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. ஏற்கனவே சென்னை, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை மழை புரட்டி போட்டது. சென்னையில் கடந்த 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு வரலாறு காணாத கனமழை கொட்டி தீர்த்தது.

இதனால் நகர் முழுவதும் வெள்ளக்காடாக மாறியது. விமான போக்குவரத்தும், மின்சார ரயில் போக்குவரத்தும் பாதிக்கபட்டு பின்பு சீரடைந்தது. இந்த நிலையில் தற்போது தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மீண்டும் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது.

ரூ.2.5 லட்சத்துக்கு விற்கப்பட்ட குழந்தை மீட்பு: வழிப்பறி என தாய் ஆடிய நாடகம் அம்பலம்: 2 பெண்கள் கைது

English summary

Currently, heavy rains are pouring in various parts of Tamil Nadu. Chennai, Chengalpattu, Nellai and Cuddalore will receive heavy rainfall. Wild floods have occurred in Courtallam Falls