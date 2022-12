விடிய விடிய "டிராபிக் ஜாம்".. பெருங்களத்தூர் டூ செங்கல்பட்டு வரை.. வாகன நெரிசலால் மக்கள் அப்செட்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: தொடர்ந்து பண்டிகை விடுமுறைகள் வருவதால் சென்னையில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டு செல்வதால் பெருங்களத்தூர் முதல் செங்கல்பட்டு வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படுகிறது.

இதனால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் நேற்று இரவு முதல் இன்று மதியம் வரை விடிய விடிய வாகனங்கள் ஆமை போல மெதுவாக ஊர்ந்து செல்கின்றன.

ஒவ்வொரு பண்டிகை தினத்தன்றும் ஜிஎஸ்டி சாலையில் பல மணிநேரமாக போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கித் தவிப்பது வாடிக்கையாகி விட்டதாகவும், இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் கிளாம்பாக்கம் பஸ் நிலையத்தை அரசு விரைவில் திறக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை.. டிசம்பர் 24ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை.. கன்னியாகுமரி கலெக்டர் அறிவிப்பு

English summary

Due to the ongoing festive holidays, thousands of people from Chennai are leaving for their hometowns, causing heavy traffic from Perungalathur to Chengalpattu.