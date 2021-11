சென்னை உயர்நீதிமன்ற காலிப்பணியிடங்கள்.. தலைமை பதிவாளர் எச்சரிக்கை

Chennai

சென்னை: உயர்நீதிமன்ற காலிப்பணியிடங்களுக்கு வேலைக்கு சேர்த்து விடுவதாக கூறும் நபர்கள் நம்ப வேண்டாம் என்றும், தகுதியின் அடிப்படையில் மட்டுமே உயர் நீதிமன்ற பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் அறிவித்துள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சட்ட எழுத்தர் உள்பட பல்வேறு காலி பணியிடங்கள் இந்த ஆண்டு நேரடியாக நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்காக உயர்நீதி மன்றம் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக வேலைவாய்ப்பு விளம்பரங்கள் வெளியிடப்பட்டன.

ஏராளமான காலிபணியிடங்கள் உள்ளதால் எப்படியாவது வேலையில் சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்று மக்கள் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் .

The Chief Registrar of the Madras High Court has said that those who claim to be recruiting for the High Court vacancies should not be trusted and that the High Court vacancies will be filled only on the basis of merit.