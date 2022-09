அந்தர் பல்டி.. ராஜாவை விட இந்து மதம் பெரியது.. சூத்திரர் பற்றிய விமர்சனத்துக்கு நடிகை கஸ்தூரி பதிலடி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்துக்கள் குறித்து திமுக எம்பி ஆ ராசாவின் பேச்சு சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில் நேற்று அவர் ட்வீட்டரில் 90 சதவீத இந்துக்களின் உரிமைகளை மீட்ட திராவிட இயக்கம் எப்படி இந்துக்களுக்கு எதிரியாகும் என பதிவிட்டு இருந்தார். இதற்கு நடிகை கஸ்தூரி, அந்தர் பல்டி எனவும், எந்த அரசன் அல்லது ராஜாவை விடவும் இந்து மதம் பெரியது என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபணமாகியுள்ளது எனக்கூறி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளராகவும், எம்பியாகவும் இருப்பவர் ஆ ராசா. இவர் பேசும் பேச்சுக்கள் அடிக்கடி விவாதப்பொருளாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும்.

இந்நிலையில் தான் சமீபத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஆ ராசா பேசிய வீடியோ இணையதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

While DMK MP Ah Raja's speech on Hindus sparked controversy, yesterday he posted on Twitter how the Dravidian movement, which has restored the rights of 90 percent of Hindus, is an enemy of Hindus. To this, actress Kasthuri has said that it has been proved once again that Hinduism is greater than any baldi, any king or king.