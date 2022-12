உதயநிதி வாரிசா? அமித்ஷா மகன் பிசிசிஐ செயலாளரானது எப்படி? முதுகை பாருங்க - பாஜகவை மடக்கிய ஜவாஹிருல்லா

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அமித்ஷா இல்லை என்றால் அவரது மகன் ஜெய்ஷா கிரிக்கெட் வாரிய செயலாளராக ஆகியிருக்க முடியாது என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சர் பதவி பெற்றது குறித்து விமர்சிக்க பாஜகவிற்கு தகுதி இல்லை எனவும் மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா எம்எல்ஏ தெரிவித்து உள்ளார்.

தாம்பரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மாண்டஸ் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட 800 குடும்பங்களுக்கு மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

மாநில துணை பொதுச்செயலாளரும் தாம்பரம் மாநகராட்சி 50-வது வார்டு உறுப்பினருமான எம்.யாக்கூப் ஏற்பாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு போர்வை, அரிசி, மளிகைப் பொருள் தொகுப்பு ஆகியவற்றை மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் எம்எல்ஏ ஜவாஹிருல்லா வழங்கினார்.

English summary

If not for Amit Shah, his son Jaishah could not become the secretary of the BCCI and BJP has no right to criticize Udhayanidhi Stalin's appointment as a minister, Humanity People's Party leader Jawahirullah MLA has said.