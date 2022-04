மெசேஜ்.. திமுகவை பற்றி "மேலிடத்தில்" புட்டு புட்டு வைத்த 2 புள்ளிகள்.. டென்ஷனில் "தலைவர்".. போச்சு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக மீது எக்கச்சக்க கோபத்திலும், அதிருப்தியிலும் பாஜக மேலிடம் இருக்கிறதாம்.. அதற்கு என்ன காரணம் என்பது குறித்த தகவல்கள் கசிந்துள்ளன..!

இந்த மாத தொடக்கத்தில், மேற்கு வங்கம், நாடியா மாவட்டத்தில் 14 வயது சிறுமி கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டு உயிரிழந்தார்.

இந்த வழக்கில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பஞ்சாயத்து தலைவரின் மகன் மீது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

மோடி ஒரு சிற்பி... செயற்கை மின்தட்டுப்பாட்டில் விஞ்ஞான ஊழல் செய்யும் திமுக... அடடே அண்ணாமலை!

English summary

