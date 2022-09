'இந்துக்களுக்காக சிறை சென்றதில் மகிழ்ச்சி தான்'.. ஜாமீனில் விடுதலையான கனல் கண்ணன் பேட்டி!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பெரியார் சிலை குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய கனல் கண்ணன் ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில், புழல் சிறையில் இருந்து வெளிவந்த அவருக்கு இந்து முன்னணி அமைப்பினர் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அப்போது பேசிய கனல் கண்ணன், இந்துக்களுக்காக சிறை சென்றதில் மழிச்சி தான் என்றார்.

சென்னை மதுரவாயலில் ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி இந்து முன்னணி அமைப்பின் சார்பாக ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் இந்து முன்னணி மாநில கலை பண்பாட்டு பிரிவின் செயலரும், சினிமா ஸ்டண்ட் மாஸ்டருமான கனல் கண்ணன் கலந்துகொண்டார்.

பெரியார் சிலையை வச்சவங்க மீது நடவடிக்கை எங்கே? ஜாமீன் கேட்ட கனல் கண்ணன்! போலீஸுக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு

Kanal Kannan, who spoke controversially about the statue of Periyar, was released on bail, and he was given a warm welcome by Hindu front organizations after he came out of Puzhal Jail. Speaking then, Kanal Kannan said that it was Machichi who went to jail for Hindus.