மதுரை வீரன் பாட்டு பாடாதது எனக்கு வருத்தமே இல்லைங்க.. அதிதி சூப்பர்ங்க திட்டாதீங்க - ராஜலட்சுமி

சென்னை: விருமன் படத்தில் வரும் மதுரை வீரன் பாடலை அதிதி சங்கர் நன்றாகவே பாடியிருப்பதாக ராஜலட்சுமி கூறியுள்ளார். எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிக்கும் திரைப்படம் 'விருமன்'. அதிதி சங்கர், சூரி, பாரதிராஜா, பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ள இப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

இப்படத்தின் இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா மதுரையில் ராஜா முத்தையா மன்றத்தில் பிரம்மாண்டமாக நடைப்பெற்றது. இதில் யுவன் சங்கர் ராஜா உடன் மேடையில் மதுரை வீரன் அழகுல பாடலை பாடினார் அதிதி சங்கர். விழாவில் பாடலாசியர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை என தனது வேதனையை சினேகன் தெரிவித்திருந்தார். இதன்பின்னர் படக்குழுவின் பிரஸ்மீட்டுக்கு பாடலாசிரியர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர்.

English summary

Super Singer Rajalakshmi has said that Aditi Shankar has sung the Madurai Veeran song from the movie Viruman very well. He also said that I have no regrets. Rajalakshmi also said that she is happy that she has given a chance to the right people.