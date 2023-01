ஈரோடு கிழக்கில் பாஜகவிற்கு டெபாசிட் கிடைக்காது.. பின்வாங்குறது ஏன்னு புரியுதா: அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்

சினாப்ஸிஸ்: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அண்ணாமலை கூறி வருகிறார் என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் விமர்சித்தார்.

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலை பொறுத்தவரை பாஜக போட்டியிட்டால் அக்கட்சிக்கு டெபாசிட் கூட கிடைக்காது. அதனால்தான் அங்கு போட்டியிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அண்ணாமலை கூறி வருகிறர். ஈரோடு கிழக்கில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறுவது உறுதி என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கூறினார்.

நாகர்கோவிலில் இன்று அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:- பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் அறநிலையத்துறை தனியார் மூலம் செயல்படுத்துவோம் என்று அண்ணாமலை கூறுவது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாதது. தமிழ்நாட்டில் இந்து அறநிலையத்துறை சிறப்பான பணிகளை செய்து வருகிறது.

இதை அவர்களால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. பாஜக ஆளும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் தான் கோவில்கள் உள்ளது. கோவில்கள் தனியார் வசம் சென்றால் நிர்வாக பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டு ஒரு தரப்புக்கான ஆலயங்களாக செயல்படும் நிலை உள்ளது. இது எல்லாம் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் ஆலயங்கள் இருக்க வேண்டும்.

English summary

As far as the Erode East by-election is concerned, BJP won't even get a deposit if it contests. That is why Annamalai is saying that there is no need to compete there. Minister Mano Thangaraj said DMK alliance is sure to win in Erode East.