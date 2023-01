பெண் காவலரிடம் அத்துமீறியவர்கள் மீது உடனே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது: டிஜிபி சைலேந்திரபாபு விளக்கம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பெண் காவலரிடம் அத்துமீறிய விவகாரத்தில் சம்பவம் நடந்த உடனேயே விசாரணை நடத்தி சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் விசாரணையின் அடிப்படையில் கைது நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருப்பதாக தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் கடந்த 31ம் தேதி திமுக இளைஞரணி கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டு இருந்த சமயத்தில் அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட்டு இருந்த பெண் போலீசார் ஒருவரை திமுக இளைஞரணி நிர்வாகிகள் இருவர் தவறகா சீண்டியதாக கூறப்படுகிறது.

அந்த பெண் போலீசாரிடம் கூட்டம் இருப்பதை பயன்படுத்திக்கொண்டு அநாகரீகமாக நடந்து கொண்டுள்ளனர். பெண் போலீசாரிடமே அத்துமீறி நடந்து கொண்ட சம்பவம் மிகப்பெரிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Tamil Nadu DGP Shailendrababu said that an investigation was conducted immediately after the incident of violation of a female policeman at a DMK general meeting and a case was registered against the concerned persons and arrests were made based on the investigation.