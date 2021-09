தலைமைச் செயலகமாக மாறுகிறதா ஓமந்தூரார் பல்நோக்கு மருத்துவமனை? மீண்டும் வைக்கப்பட்ட கல்வெட்டு!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திற்கான கல்வெட்டு மீண்டும் வைக்கப்பட்டிருப்பது பரபரப்பான பேசுபொருளாகியுள்ளது.

ஏற்கனவே உள்ள தலைமை செயலகத்திற்கு வயதாகிவிட்டதால் புதிதாக தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டும் என்று கடந்த 2006 மற்றும் 2011ஆம் ஆண்டில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதி முடிவுசெய்தார்.

2007ம் ஆண்டு புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. 2010ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி அப்போதைய பிரதமரான மன்மோகன் சிங் புதிய தலைமைச் செயலக கட்டிடத்தை திறந்து வைத்தார். காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியும் இதில் பங்கேற்றார்.

English summary

The reprinting of the inscription for the Tamil Nadu Legislative Assembly at the Omandurar Hospital premises has become a hot topic.