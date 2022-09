"அடிபொலி.." ஆட்டம்னா இதுதான் ஆட்டம்.. ஓமன சேச்சியும், ஓணம் டான்சும்.. யாரு பெஸ்டு!

Chennai

சென்னை: என்னதான், கேரள நாட்டிளம் பெண்கள் வெள்ளை நிறப் புடவையில் சற்றே தங்க நிறத்திலான ஜரிகை போட்ட சேலை கட்டியிருந்தாலும், ஓணம் பண்டிகை என்பது என்னவோ வண்ணமயமான திருவிழாதான்.

நம்ம ஊருக்கு பொங்கல் எப்படியோ, அப்படித்தான் கேரளாவில் ஓணம். அறுவடை திருநாள்.

ஓணம் சத்யா என்று கூறி சாப்பிட்டு அளிப்பதோடு முடிந்துவிடுவதில்லை இந்த பண்டிகை. பிரமாண்டமாக பூக்களில் கோலமிட்டு வீடுகளில் தோரணமிட்டு தெரு முழுக்க அலங்காரம் செய்து ஆரவாரிக்கின்றனர் மலையாளிகள்.

குனியனும், நிமிரனும்.. கையை ஆட்டனும்.. ரா ரா ரெட்டி.. எந்த பொண்ணு இன்ஸ்டா சுட்டி?

English summary

Kadhal vaibogame remix songs and Onam Kerala girls dance: Kadhal vaibogame remix song is become Instagram reel beast as many women dancing for this song which are getting huge million views and the videos become famous. We are now going to watch Insta trending videos in this series. Here is the second episode on Onam Insta and Twitter dance.