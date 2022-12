மாஜி எம்பி மஸ்தான் மரணத்தில் திருப்பம்.. நெஞ்சு வலியால் உயிரிழக்கவில்லை? 4 பேரிடம் போலீசார் விசாரணை

Chennai

சென்னை : கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு முன்னாள் எம்பியும் திமுக சிறுபான்மையினர் நல உரிமை பிரிவு மாநிலச் செயலாளர் மஸ்தான் நெஞ்சுவலியால் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில் அவரது மரணம் தொடர்பாக அவரது கார் ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட நான்கு பேரை காவல்துறை அதிகாரிகள் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்த பின் அக்கட்சியின் சிறுபான்மையினர் நல உரிமை பிரிவு செயலாளராக இருந்த டாக்டர் மஸ்தான் தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணைய துணை தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

1995 ஆம் ஆண்டு முதல் 2001 ஆம் ஆண்டு வரை அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்த அவர் அதன் பிறகு திமுகவில் இணைந்து நிலையில் சிறுபான்மையினர் நலப்பிரிவு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும் சிறுபான்மை ஆணைய துணை தலைவராகவும் இருந்து வந்தார்.

A few days ago, former MP and DMK Minority Rights Wing State Secretary masthan was said to have died due to heart attack, and it has been reported that the police officials have arrested four people including his car driver and are investigating his death.