மாண்புமிகு அமைச்சர் ரவீந்திரநாத் குமார்! ஓபிஎஸ்க்கு எடப்பாடி கொடுத்த மெகா ஆஃபர்! ஆனால் ஒரு சிக்கல்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு இணை பொதுச்செயலாளர் பதவி வழங்குவதாகவும், ஓபிஎஸ் மகனுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என ஓபிஎஸ் கேட்ட நிலையில் அதையும் வழங்குவதாக எடப்பாடி தெரிவித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான தங்கமணி கூறியிருக்கிறார்.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கில் அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என ஒரு நீதிபதி அமர்வு தீர்ப்பளித்த நிலையில் ஓபிஎஸ் தரப்பு உற்சாகம் அடைந்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து உயர்நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மேல்முறையீடு செய்தார்.

அந்த தீர்ப்பு அவருக்கு சாதகமாக வந்ததால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் உற்சாகமடைந்தனர். இருந்தும் விடாத ஓ.பன்னீர்செல்வம் இந்த தீர்ப்பினை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருக்கிறார். இது தொடர்பான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Namakkal thangamani said that edappadi palaniswamy will ready to give the post of joint general secretary to O. Panneerselvam in ADMK and that he will give it to OPS's son when OPS asked that should be given the post of minister.