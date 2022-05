"பச்சை துரோகம்".. ஸ்டாலின் தரப்போகும் "லட்டு" நியூஸ்.. அரசு ஊழியர்களா?. கோட்டை முழுக்க இதே பேச்சாமே

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு அதிக செலவு ஆகும் என்பதால், அதை செயல்படுத்துவது சாத்தியமல்ல என்று திமுக அரசு கைவிரித்துவிட்ட நிலையில், அரசு ஊழியர்களை கூல் செய்ய இன்னொரு யோசனையில் திமுக இறங்கி உள்ளதாக கோட்டை வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

தமிழகத்தில் அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வு பெற்ற பிறகு, மாதந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஓய்வூதியமாக முன்பு அளிக்கப்பட்டு வந்தது... அரசு ஊழியர் உயிரிழந்த பிறகும்கூட, அவரது மனைவிக்கு குறிப்பிட்ட தொகை வழங்கப்பட்டுதான் வந்தது...

இதனிடையே, ஓய்வூதியம் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட சில நிதி சிக்கல் காரணமாக பழைய ஓய்வூதிய முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு, புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் கடந்த 2003ம் முதல் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Is the retirement age of TN gov servants rising by 2 more years and Whats the DMK gov going to do அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது 2 வருடங்கள் மேலும் உயரலாம் என்கிறார்கள்