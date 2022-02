சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் பாதுகாப்பு! குரல் கொடுத்த நல் உள்ளங்களுக்கு நன்றி! ஜவாஹிருல்லா நெகிழ்ச்சி!

Chennai

சென்னை: சிறுபான்மையினர் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக குரல் கொடுத்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியிருக்கிறார் மனித நேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா.

தமிழ்நாடு என்றென்றும் மதசார்பின்மைக்கும், சமூக நல்லிணக்கத்திற்கும் முன்மாதிரி மாநிலம் என்பது நிரூபணமாகியுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

Jawahirullah says, Thank you to all the good souls who gave voice to protect the rights of minorities