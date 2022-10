2வது முறையாக திமுக தலைவரான ஸ்டாலின்.. மிகப்பெரிய சவால் காத்திருக்கிறது.. கி. வீரமணி வாழ்த்து

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: திமுகவின் தலைவராக இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பல்வேறு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணி நமது முப்பெரும் தலைவர்களின் அறிவுரையை கட்டளையாக்கி, கழகத்தை நடத்தி, வெற்றி வாகை சூடி 'திராவிட மாடல்' ஆட்சியை - மாட்சியை உலகம் வியக்க நடத்த, "ஒளிபடைத்த கண்ணினாய்" வா, வா! என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள துரைமுருகனுக்கும், பொருளாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள டி.ஆர்.பாலுவுக்கும் அவர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

சதிகார கும்பல்களின் சதி திட்டங்களை தவிடு பொடியாக்கியவர் ஸ்டாலின்! வாழ்த்தி வணங்கும் வேல்முருகன்!

English summary

Various leaders are congratulating Chief Minister M.K.Stalin on his second term as the President of DMK. Dravidar Kazhagam President K Veeramani also congratulated DMK President Stalin