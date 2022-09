ஆர்.எஸ்.எஸ் மூலம் பாஜக- அதிமுக ‘பகீர்’ திட்டம்.. எடப்பாடி பேச்சை கவனிச்சீங்களா?- கி.வீரமணி வார்னிங்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டை மதக் கலவர பூமியாக்கிட ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊர்வலங்கள் மூலம் பாஜக - அதிமுக இணைந்து அச்சாரமிடத் திட்டமிடுகின்றனர் என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பினர் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்க தமிழக காவல்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதன்படி, கத்தி, கம்புகள் கொண்டு செல்லக்கூடாது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் தமிழக காவல்துறை ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊர்வலங்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்நிலையில், வீண் வம்புகளை வலிய இழுத்து, சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைந்தது என்ற பழிபோட திட்டமிட்டு பாஜக - ஆர்.எஸ்.எஸ் செயலாற்றுகின்றன. அமைதிப் பூங்காவாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை அமளிக்காடாக்கத் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ யாரும் துணை போகவேண்டாம் என கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

ராசாவின் பேச்சை திரித்து வெளியிடுவதா?.. பாஜகவின் வித்தைகள் பெரியார் மண்ணில் எடுபடாது.. கி. வீரமணி

RSS have been given permission to hold processions at various places across TN. In this situation, Dravidar Kazhagam president K.Veeramani has warned that BJP and ADMK are planning to procession together through RSS to turn Tamil Nadu into a land of religious riots.