இன்னும் ஒரு வாரத்தில் ‘பெரும் கனவு’.. இப்படி பண்ணிட்டியேம்மா.. தூரிகை தற்கொலையால் கலங்கிய நண்பர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தற்கொலை செய்துகொண்ட தூரிகை (பாடலாசிரியர் கபிலனின் மகள்), வரும் செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி சென்னை ஐஐடியில் ஒரு பெரிய அவார்டு நிகழ்ச்சியை நடத்த திட்டமிட்டிருந்துள்ளார்.

அந்த நிகழ்ச்சிக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே இருக்கும் நிலையில், அவார்டு ஷோவுக்கான வேலைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் தான் இந்த சோகமான முடிவை எடுத்துள்ளார் தூரிகை.

மிகவும் பொறுப்பானவராகவும், தைரியமான பெண்ணாகவும் வலம்வந்த தூரிகை, தற்கொலை முடிவை எடுத்ததை நம்பவே முடியவில்லை எனக் கலங்குகிறார்கள் அவரை நன்கு அறிந்த அவரது நண்பர்கள்.

'தற்கொலை எதற்கும் தீர்வல்ல' என 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஃபேஸ்புக்கில் நம்பிக்கையாக பதிவிட்ட தூரிகை, அதே முடிவைத் தானும் தேடிக்கொண்டுள்ளது அனைவரையும் வேதனையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தூரிகையின் இந்தக் கொடுமையான முடிவு, கபிலனுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கும் வலியைப் பகிர்ந்து கொள்வதாக, அவரது குடும்ப நண்பர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கபிலன் மகள் தற்கொலைக்கு என்ன காரணம்? என்ன நடந்தது? - போலீசார் தீவிர விசாரணை! - முதற்கட்ட தகவல் என்ன?

English summary

Lyricist Kabilan's daughter Thoorigai had planned to hold a big award show on September 16. Now she has taken this sad decision now. She posted on Facebook 2 years ago that 'suicide is not the solution'.