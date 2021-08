கருணாநிதி உருவப்படம் திறக்கும் நாள்.. தமிழக மக்கள் பெருமை கொள்ள வேண்டிய நாள்.. கனிமொழி எம்பி பேச்சு

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் கருணாநிதியின் உருவப்படம் திறக்கப்படும் நாள் தமிழ்நாடு பெருமை கொள்ள வேண்டிய நாள் என திமுக மகளிரணி செயலாளர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு சட்டசபை நூற்றாண்டு விழா நாளை நடைபெறுகிறது.

இதில் கலந்து கொள்ளும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் உருவப்படத்தைத் திறந்து வைக்கிறார்.

English summary

The day portrait of Karunanidhi will be unveiled in the Tamil Nadu Assembly is a day that Tamil Nadu should be proud of, said DMK Women's Secretary Kanimozhi.