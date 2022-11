"அப்பாடா".. பொங்கல் பண்டிகைக்குள் கிளாம்பாக்கம் பஸ் நிலையம் திறப்பு.. அமைச்சர் சொன்ன குட் நியூஸ்

Chennai

சென்னை: சென்னையை அடுத்த ஊரப்பாக்கம் அருகே புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கிளாம்பாக்கம் பஸ் நிலையம் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்குள் திறக்கப்படும் என தமிழக வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சர் முத்துசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 6 ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டு வரும் இந்த பஸ் நிலையம் இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்குள் திறக்கப்படும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடையாததால் இந்த கிளாம்பாக்கம் பஸ் நிலையம் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் கடந்த தீபாவளி பண்டிகைக்காக தென் மாவட்டங்களுக்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு மத்தியில் தான் மக்கள் சென்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Housing Minister Muthusamy has said that the newly constructed Klampakkam bus station near Oorpakkam next to Chennai will be opened by the upcoming Pongal festival.