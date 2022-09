கிராண்ட்ஸ்லாம்களின் காதலன்.. டென்னிஸ் விளையாட்டின் கடவுள் ’ரோஜர் ஃபெடரர்’..ஓய்வை அறிவித்த ஜாம்பவான்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இனி ஃபெடரரின் நளினம், பர்ஃபெக்ஷன், பேக் ஹேண்ட் ஷாட் ஆடும்போது இரு கால்களும் காற்றில் மிதந்து, கைகள் பறக்கும் அந்த அழகை தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்து ரசிக்க முடியாது என்று ஒவ்வொரு ஃபெடரர் ரசிகனும் ஏங்கிக் கொண்டு இருப்பான்.

இன்று பல டென்னிஸ் ரசிகர்களுக்கு தூக்கம் வராது. சச்சின் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற போது எப்படி கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் கண்கள் கலங்கியதோ, அதுபோல் இன்று தேற்ற முடியாத அளவிற்கு டென்னிஸ் ரசிகர்களின் கண்களும் கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டே இருக்கும். உலகமே பார்த்து வியந்த டென்னிஸ் விளையாட்டின் கடவுள் ஓய்வை அறிவித்துவிட்டான்.

இனி ஃபெடரரின் நளினம், பர்ஃபெக்ஷன், பேக் ஹேண்ட் ஷாட் ஆடும்போது இரு கால்களும் காற்றில் மிதந்து, கைகள் பறக்கும் அந்த அழகை தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்து ரசிக்க முடியாது என்று ஒவ்வொரு ஃபெடரர் ரசிகனும் ஏங்கிக் கொண்டு இருப்பான். ஒவ்வொரு முறையும் ஃபெடரரின் சில ஷாட்களை மீண்டும் மீண்டும் போட்டுப் பார்த்து ஆராய்ந்த போது, மிரண்டு போயிருக்கிறேன் என்பதை விடவும் அவரின் ஆட்டத்தின் அழகில் வீழ்ந்திருக்கிறேன் என்றே கூறலாம்.

பலவீனத்தையே பலமாக மாற்றி சாதித்த சச்சின் எங்கே? ஒரே மாதிரி பந்தில் ஓயாமல் அவுட்டாகும் கோலி எங்கே?

