கோவை மக்கள் தைரியமாக உள்ளார்கள்! சில அரசியல்வாதிகள் தான் பயப்படுகிறார்கள்! பாஜகவை பந்தாடும் ஈஸ்வரன்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: காவல்துறை நடவடிக்கைகளையும், அரசின் உறுதியையும் புரிந்து கொண்ட கோவை மக்கள் தைரியமாக இருக்கிறார்கள் என்றும் சில அரசியல்வாதிகள் தான் பயப்படுகிறார்கள் எனவும் கொமதேக பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமென்று அறிவுறுத்துவதிலே தவறு இல்லை என்றும் ஆனால் மக்கள் மத்தியில் பயத்தை விதைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

பாஜக நிர்வாகிகளை சூசகமாக சாடி கொங்கு ஈஸ்வரன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Kmdk general secretary Eswaran says, It is not wrong to advise people to be cautious but it is wrong to instill fear among people