அவங்க மொத்தம் “4 பேரு”.. மொத்த காங்கிரஸும் “சவுத் இந்தியா” கன்ட்ரோல்தான்! ஒரு கூஸ்பம்ப் ரீவைண்ட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவராக தென்னிந்தியர்களான சசி தரூர் அல்லது அல்லது மல்லிகார்ஜுன கார்கே தேர்வாகவது உறுதியான நிலையில் இதற்கு முன் இந்த பதவியை அலங்கரித்த தென்னிந்திய தலைவர்கள் பட்டியலை பார்ப்போம்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

இந்த நிலையில் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் சசி தரூர் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றனர்.

English summary

Where the Congress president election is going to be held on October 17, 2 people who are not from the Gandhi family are contesting in it. In this context, let's look at the list of who were Congress leaders from south indians states.