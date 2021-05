தமிழக அமைச்சர்களுக்கு அரசு பங்களா.. ஓபிஎஸ் வீடு அன்பில் மகேஷூக்கு ஒதுக்கீடு யார் யாருக்கு எந்த வீடு?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்தையடுத்து தமிழகத்தின் புதிய அமைச்சர்களுக்கு அரசு பங்களாக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இப்போது வரை 30 அமைச்சர்களுக்கு அரசு பங்களாக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. யார் யாருக்கு எந்த வீடு ஒதுக்கீடு என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

முன்னாள் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வசித்த வீடு, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷூக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி இருந்த பங்களா ஐ.பெரியசாமிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் பசுமை வழிச் சாலையில், அமைச்சர்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் வசிப்பதற்காக 76 பங்களாக்களை அரசு கட்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு பங்களாவும் 10 கிரவுண்டுக்கு மேலான நிலப்பரப்பு உடையது ஆகும், சபாநாயகருக்கான பங்களா மட்டும் 1 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு உடையது ஆகும்.. பங்களாக்களில் அமைச்சர்களுக்கு இலவச மின்சாரம், குடிநீர், தொலைபேசி உள்ளிட்ட ஏராளமான வசதிகள் உள்ளன.

அரசு பங்களாக்களை காலி செய்த முன்னாள் அமைச்சர்கள்... விரைவில் குடியேறும் புதிய அமைச்சர்கள்..!

English summary

Government bungalows are being allotted to the new ministers of Tamil Nadu following the change of government. Government bungalows have been allotted to 30 ministers till now. Now let’s see who gets which house allotment.