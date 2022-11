திமுக கூட்டணியில் தினகரன் குழப்பம்.. காங்கிரஸுடன் அமமுக கூட்டணியா? அப்போ பாஜகவோட கூட்டணி?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணிக்கு செல்வதாக டிடிவி தினகரன் கூறியது பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என கமல் பிக்பாஸில் கூறுவது தேர்தல் நேரத்தில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பொருந்தும். இன்னும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு ஒன்றரை ஆண்டுகள் உள்ள நிலையில் தற்போதே அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளை பேச தொடங்கிவிட்டன.

அந்த வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி மெகா கூட்டணி என சொன்னாலும் சொன்னார்.. அதை வைத்து தற்போது அரசியல் களம் நகர்ந்து வருகிறது. அதிமுகவில் பாஜக கூட்டணி இணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும் உறுதி செய்திருந்தார்.

இது என்ன புதுசா.. அதிமுக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரனுக்கு சான்ஸ்? எடப்பாடி சொன்ன பதில்!

English summary

AMMK- Congress Alliance in 2024 Lok Sabha Election? (லோக்சபா தேர்தல் 2024: காங்கிரஸுடன் அமமுக கூட்டணியா? ): THough There is time for 2024 Lok Sabha Elections, Every Party keen in Alliance Talks now itself. In Tamil Nadu, Expectations are there that TTV Dinakaran AMMK Party Alliance with Congress in 2024 Lok Sabha Election. But We have to Wait and See What TTV Dinakaran will decide on the alliance.