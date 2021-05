தமிழகத்தை விட 2 மடங்கு அதிகம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட்ட உ.பி.! மகாராஷ்டிரா டாப்.. வேக்சின் டிராக்கர்

Chennai

சென்னை: மகாராஷ்டிரா, உத்திரபிரதேசம், குஜராத், பீகார், கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களை ஒப்பிட்டால் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்வோர் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது.

கொரோனா நோய் பரவலை ஒழிக்க தடுப்பூசி ஒன்றுதான் ஆயுதம் என்பது, உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் அனைத்து மருத்துவ நிபுணர்களும் ஒப்புக் கொண்ட விஷயம்.

இந்தியாவைப் பொறுத்த அளவில் முன்கூட்டியே தடுப்பூசிகளை இறக்குமதி செய்யாத காரணமாக, தற்போது கடுமையான பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. ஆரம்பத்தில் பொது மக்கள் மத்தியில் போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்பதால் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் மந்த கதியில் நடைபெற்று வந்தன.

Covid-19 vaccine tracker: Tamil Nadu's vaccinated percentage is very low compared to Uttar Pradesh, Maharashtra and some other North Indian states. Not enough awareness of corona vaccine is the main reason behind this.