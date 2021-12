ராஜேந்திர பாலாஜி மீது வரிசையாக வரும் புகார்கள்.. வெயிட் அண்ட் சி.. டிவிஸ்ட் வைக்கும் அமைச்சர் நாசர்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது ஆவின் நிறுவனத்தில் பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.3 கோடி மோசடி செய்ததாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது.

தள்ளுவண்டியில் இறந்த 5 வயது சிறுவன்.. தண்ணீர், உணவின்றி இறந்ததாக பிரேத பரிசோதனையில் பகீர்

இது தொடர்பாக புகார்கள் வந்த நிலையில் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது. கைது செய்யப்படலாம் என்பதை அறிந்து அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.]

English summary

Tamil Nadu Dairy Minister Nasser has said that many more complaints have been lodged against Rajendra Balaji, Not only the opposition in the current regime; He said the chief minister is taking action even if the ruling party makes a mistake