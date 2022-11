Chennai

சென்னை : மருது அழகுராஜ் மற்றும் புகழேந்தி ஆகியோரை கொள்கை பரப்பு செயலாளர்களாக நியமித்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இடையேயான மோதல் காரணமாக இரு தரப்பினரும் தனித்தனி அணிகளாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இரு தரப்பினரும் எதிர் தரப்பைச் சேர்ந்தவர்களை கட்சியை விட்டு நீக்கி புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்துள்ளனர்.

ஏற்கனவே தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்களை இரு அணியும் நியமித்த நிலையில், தற்போது கொள்கை பரப்புச் செயலாளர்களாக, புகழேந்தி, மருது அழகுராஜ் ஆகியோரை நியமித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

மேலும், புதிதாக அமைப்பு செயலாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு பிரிவு இணை செயலாளர்களையும் நியமித்து அறிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

