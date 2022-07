திருவள்ளூர் மாணவி தற்கொலை! மேலிடத்திலிருந்து பறந்த உத்தரவு! கீழச்சேரிக்கு வண்டியை விட்ட அமைச்சர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சியில் தனியார் பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் திருவள்ளூரிலும் பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நிலையில் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி சம்பவம் நடந்த பள்ளிக்கு விரைந்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னம் சேலம் கணியமூர் தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவி கடந்த 13 ஆம் தேதி பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள கட்டிடத்தில் இருந்து கீழே குறித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

மாணவியின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு நடத்தப்பட்ட போராட்டம் வன்முறையாக மாறிய நிலையில் பள்ளி சூறையாடப்பட்டது இந்த நிலையில் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் போராட்டங்கள் பேச்சு வார்த்தைகளுக்கு பிறகு 10 நாட்களுக்குப் பிறகு நேற்று மாணவியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

திருவள்ளூர் பள்ளி மாணவி தற்கொலை வழக்கு.. சிபிசிஐடி விசாரிக்கும்.. போலீஸ் எஸ்.பி. தகவல்

English summary

The incident of suicide of a private school girl in Kallakurichi, which caused a great stir across Tamil Nadu, has caused a shock when the incident of suicide of a school girl in Tiruvallur has also caused a shock. School Education Minister Anbil Mahesh Poiyamozhi has rushed to the school where the incident took place to investigate the matter.