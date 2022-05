வேட்டி சூப்பரா கட்டிருக்கேள்! சாமி பேரை நீங்க வச்சுக்கிட்டா எப்டி?குட்டி பூசாரியை கலாய்த்த சேகர்பாபு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை ஆவடியில் கோ சாலை அமைய உள்ள இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு அங்கிருந்த அர்ச்சகராக இருந்த சிறுவனிடம் சாமி பெயரை வைத்துக் கொண்டால் அப்பறம் எப்படி என கிண்டலடித்தார்.

தமிழக சட்ட சபையில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி கோவில் பதாகையில் 25 ஏக்கர் நிலத்தில் 20 கோடி மதிப்பில் கோ சாலை அமைக்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார்.

இதனை தொடர்ந்து இன்று ஆவடி கோவில் பதாகையில் உள்ள இந்துசமய அறநிலையத்துறை சுந்தரராஜ பெருமாள் கோவிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு,தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் ஆகியோர் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

பட்டினப்பிரவேசம்.. இந்த வருஷம் ஓகே.. ஆனால் அடுத்த வருஷம்.. சூசகமாக செக் வைக்கும் அமைச்சர் சேகர் பாபு

English summary

Minister Sekar Babu, who has visited and inspected the site of the gosala in Avadi, Chennai, teased the boy who was a priest there as What to do if you keep the name of God