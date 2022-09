ஆயுள் சிறைவாசிகள் விடுதலை! பெருங்கூட்டத்தை திரட்டிய தமிமுன் அன்சாரி! ரிப்போர்ட் கொடுத்த உளவுத்துறை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆயுள் சிறைவாசிகளை முன் விடுதலை செய்யக்கோரி மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி பொதுச்செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி முன்னெடுத்த பேரணி முதலமைச்சர் வரை கவனம் ஈர்த்திருக்கிறது.

காரணம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று சென்னையில் ஆயுள் சிறைவாசிகள் விடுதலையை வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்ட பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கையே ஆகும்.

இதில் சிறப்பு என்னவென்றால் எதிரும் புதிருமாக இருக்கக் கூடிய பாமக, விசிக, தவாக, கட்சிகள் ஓரணியில் திரண்டு ஒரே மேடையில் நின்றது தான்.

English summary

The rally led by Mjk General Secretary Thamimun Ansari for the early release of life prisoners has attracted the attention of the Chief Minister.