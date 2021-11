அசுரன் to மூலபத்திரம், ஞாபகம் இருக்கிறதா! நீண்ட காலம் பிறகு ஜெய்பீம் படத்தை பாராட்டிய ஸ்டாலின்

Chennai

சென்னை: வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான அசுரன் திரைப்படத்தை பார்த்து பாராட்டியிருந்த முதல்வர் ஸ்டாலின், அதன் பிறகு முதல் முறையாக, இன்னொரு திரைப்படத்தை பார்த்து ரசித்து அதை பொதுவெளியில் பாராட்டியுள்ளார்.

2019ம் ஆண்டு ரிலீசானது அசுரன் திரைப்படம். அந்த காலகட்டத்தில், நாங்குநேரி இடைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில், ஈடுபட்டிருந்தார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்.

அசுரன் திரைப்படம் ஜாதி பிரச்சினையை பற்றி பேசியது. எனவே அதுகுறித்து, நல்ல விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருந்த கால கட்டம். எனவே, நாங்குநேரியில் 2ம் கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக முகாமிட்டிருக்கும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் தூத்துக்குடி பாலகிருஷ்ணா திரையரங்கில் 'அசுரன்' திரைப்படத்தைப் பார்த்தனர்.

English summary

Chief Minister MK Stalin, who had seen the Asuran film starring Dhanush in the Vetrimaran direction, has, for the first time since then, enjoyed watching another film (Jaibhim) and praised it in public.