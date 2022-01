பிரதமரை வரவேற்பது நமது கடமை.. அரசியல் கருத்தியல் வேறு, வரவேற்பு வேறு.. கனிமொழி எம்பி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழகத்திற்கு வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்பது நமது கடமை என திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த முறை தமிழகம் வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சென்னையில் தமிழகத்தில் 29 இடங்களில் திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் கருப்புக் கொடி காட்டும் போராட்டத்தை நடத்தின. அது போல் கோ பேக் மோடி என்ற ஹேஷ்டேக்கும் டிரென்டானது.

ஜம்மு காஷ்மீர்: தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரம்- மாஜி முதல்வர்கள் கைது- யெச்சூரி கண்டனம்

இதற்கு பாஜக கடும் விமர்சனங்களை முன் வைத்தது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளைத் திறந்து வைக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் ஜனவரி 12-ஆம் தேதி தமிழகம் வருகிறார்.

English summary

DMK MP Kanimozhi says that DMK will not allow any project which are against to people.