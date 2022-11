இந்து-முஸ்லிம் காதல்.. ரஹ்மானை அடித்தே கொன்ற பெண் குடும்பம்! காதலியும் மர்ம மரணம் - உபியில் பயங்கரம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சஹாரன்பூர் மாவட்டத்தில் இந்து பெண்ணை காதலித்ததற்காக இஸ்லாமிய இளைஞரை பெண்ணின் குடும்பத்தினர் அடித்துக் கொன்ற நிலையில், அவரது காதலியும் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்து இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் தினந்தோறும் நாட்டையே அதிர வைக்கும் ஏதாவது ஒரு செய்தி வெளியாகிக்கொண்டே இருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு பாலியல் குற்றங்களும், சாதி, மத மோதல்களும், கும்பல் படுகொலைகளும் அங்கு தொடர் கதையாகிவிட்டன.

இந்த நிலையில்தான் இந்து பெண்ணை காதலித்ததற்காக பெண்ணின் குடும்பத்தினரே இஸ்லாமிய இளைஞரை வீட்டுக்கு அழைத்து கொலை செய்ததும், அதன் பின்னர் அந்த பெண்ணும் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்ததும் நிகழ்ந்து இருக்கிறது.

English summary

In Uttar Pradesh's Saharanpur district, a young Muslim student was beaten to death by the family of his Hindu Lover. After a day his girlfriend also died mysteriously.