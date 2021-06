தொடர்பு இல்லைன்னாரே.. மணிகண்டன் செய்த வேலையை பாருங்க.. சாந்தினி வெளியிட்ட பரபர சிசிடிவி காட்சிகள்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனுக்கு எதிரான பாலியல் புகார் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. மணிகண்டன் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி ஒன்றை அவர் மீது புகார் கொடுத்துள்ள நடிகை சாந்தினி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.

அந்த காட்சிகள் தற்போது வெளியே கசிந்து உள்ளதால் அதை பார்ப்போருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

The sexual harassment complaint against former minister Manikandan has taken shape. Nadodigal Actress Shantini has handed over a CCTV footage of Manikandan to the police. Those shots are currently leaking out so it has come as a shock to viewers.