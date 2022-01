தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம்: பெருமைக்குரிய இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல், இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 24 ஆம் தேதியை, தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம். பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட வேண்டிய அவசியம், வரலாறு குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.

பெண் குழந்தைகள் இருக்கும் வீட்டில் தேவதைகள் நடமாடுவதாக ஐதீகம். பெண்குழந்தை பிறந்தாலே மகாலட்சுமி பிறந்து விட்டதாகவே நினைத்து பலரும் கொண்டாடுகின்றனர். பெண் குழந்தைகளின் அருமை தெரியாதவர்கள்தான் பிறந்த உடனே கொல்வதும், அதை வீதியில் வீசியும் செல்கின்றனர்.

இந்திய சமுதாயத்தில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் ஏற்றத்தாழ்வுகள், பெண் குழந்தைகளின் உரிமைகள், பெண் கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஊக்குவிப்பதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வை பொதுமக்களிடம் ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 24ஆம் தேதி தேசிய பெண்கள் தினமாக கொண்டாடுகின்றனர்.

English summary

National Girl Child Day is observed every year in India on January 24 to promote awareness about the rights of a girl child and importance of their education, health, and nutrition.Girl Child Day needs to be celebrated, let's learn about history.