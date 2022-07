பிரிந்த தையல்.. பிரசவத்தில் நேர்ந்த கொடூரம்..பணியில் அரசு மருத்துவர் அலட்சியம்.. பைன் போட்ட கோர்ட்!

Chennai

சென்னை: பிரசவத்தின்போது அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அலட்சியமாக நடந்துகொண்டதன் விளைவாக பெண் ஒருவர் கடுமையான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகியுள்ளார். இதற்கு காரணமாக அரசு மருத்துவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் பெண்ணுக்கு ரூ.5 லட்சம் நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மனுதாரர் தொடர்ந்த வழக்கில், கடந்த 2005 நவம்பர் 4ம் தேதி மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் மனுதாரர் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அதே நாளில் அவருக்கு ஆண் குழந்தையும் பிறந்துள்ளது. ஆனால் பிரசவத்திற்கு முன்னர் அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதாவது அறுவை சிகிச்சை மூலமாகவே குழந்தை பிறந்துள்ளது. பின்னர் தாயும் குழந்தையும் வீடு திரும்பியுள்ளனர்.

A woman has suffered serious injuries as a result of the negligence of doctors at the government hospital during delivery. Because of this, the government should take action against the doctors, in a case filed in the Madras High Court, the woman was awarded Rs. 5 lakh as compensation has been ordered by the court.