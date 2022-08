“வட்டாட்சியருக்கு இருக்கை அளிக்கப்படாதது திமுக அரசின் சாதிய வன்மத்தின் உச்சம்” - அண்ணாமலை

Chennai

சென்னை: திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஈகுவார்பாளையத்தில் நடந்த அரசு விழாவில் வட்டாட்சியர் கண்ணனுக்கு இருக்கை வழங்காதது சமூக வலைத்தளத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் குறித்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நிகழ்வு திமுக அரசின் சாதிய வன்மத்தின் உச்சம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து முதலமைச்சரின் பதில் என்ன என்றும் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

English summary

(வட்டாட்சியர் கண்ணனுக்கு இருக்கை அளிக்கப்படாத விவகாரம் குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்):BJP state president Annamalai has hit out at the DMK government over the issue of not alert seat for Tehsildar Kannan who belongs to the Tiruvallur district government function.