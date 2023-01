திமுக அரசுக்கு ‘நன்றி’ சொன்ன சீமான்.. தாமதமா வந்தாலும் மகிழ்ச்சி.. இதோட விடக்கூடாதாம்! ஓஹோ!

Chennai

சென்னை : "தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போதே தமிழ் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு அரசு புதிய சட்டத்திருத்த வரைவினை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றியிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. தாமதமான நடவடிக்கை என்றபோதும், நாம் தமிழர் கட்சியின் நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்ற முனைந்துள்ள தமிழ்நாடு அரசுக்கு வாழ்த்துகளும், நன்றியும்" என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசுப் பணிகளில் சேர நடத்தப்படும் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளிலும் தமிழ் மொழித் தேர்வு கட்டாயம் என்ற சட்டம் நேற்று சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு பல்வேறு கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நாம் தமிழர் கட்சியின் நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்ற முனைந்துள்ள தமிழ்நாடு அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

"It is very gratifying that the Government of Tamil Nadu has passed a new amendment bill in Assembly that requires Tamil knowledge while applying for government jobs in Tamil Nadu. Thanks to Tamil Nadu government for fulfilling the long-standing demand of Naam Tamilar Katchi" : said Seeman.