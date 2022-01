தமிழகத்தில் கொரோனா தீவிரம் - ஐசியூ நோயாளிகள், ஆக்சிஜன் தேவைப்படுவோர் எண்ணிக்கை 4 மடங்கு அதிகரிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஐசியுவில் தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படுவோர் மற்றும் ஆக்சிஜன் வசதி தேவைப்படுவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை 1,52,348 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில் 814 பேர் ஐசியுவில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,41,562 மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில், 23,888 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நேற்றைய பாதிப்பு 23,443 ஆக இருந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.

மாநிலத்தில் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 29,87,254ஆக அதிகரித்துள்ளது. பாதிப்பு விகிதம் 16.7 சதவீதமாக உள்ளது.

English summary

Coronavirus update Tamil Nadu: (தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் அப்டேட்) The number of corona patients in Tamil Nadu is increasing while the number of people in need of intensive care and oxygen facility in ICU is increasing. The number of patients being treated for corona has risen to 1,52,348. Of these, 814 are being treated in the ICU.